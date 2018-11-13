13 Kasım 2018, 08:20
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Kartal'ın Kalesi Düştü

Kartal

Beşiktaş son yıllarda rakiplerine büyük üstünlük kurduğu Vodafone Park’ta en kötü sezonu geçiriyor.

Beşiktaş son yıllarda rakiplerine büyük üstünlük kurduğu Vodafone Park'ta en kötü sezonu geçiriyor. Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Kartal, bu sezon iç sahada şimdiden üç yenilgi aldı.
Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'taki namağlup unvanını 3. hafta Antalyaspor karşısında kaybetti. Antalyaspor maçına kadar iç sahadaki 38 lig mücadelesinde 31 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden Beşiktaş, Akdeniz temsilcisine 3-2 yenilerek yeni evindeki ilk yenilgisini yaşadı.
Kartal, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda sahasında Genk'e 4-2 mağlup olurken, bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini yaşadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında Dinamo Kiev, Napoli, Benfica, Leipzig, Monaco ve Porto gibi rakiplere Vodafone Park'ta galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş evinde yalnızca Bayern Münih'e 3-1 yenilmişti.
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