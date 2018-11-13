Kartal'ın Kalesi Düştü

Beşiktaş
son yıllarda rakiplerine büyük üstünlük kurduğu Vodafone Park
'ta en kötü sezonu geçiriyor. Demir Grup Sivasspor
'a 2-1 mağlup olan Kartal
, bu sezon iç sahada şimdiden üç yenilgi aldı.
Siyah-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'taki namağlup unvanını 3. hafta Antalyaspor
karşısında kaybetti. Antalyaspor maçına kadar iç sahadaki 38 lig mücadelesinde 31 galibiyet ve 7 beraberlikle yoluna devam eden Beşiktaş, Akdeniz
temsilcisine 3-2 yenilerek yeni evindeki ilk yenilgisini yaşadı.
Kartal, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nda sahasında Genk
'e 4-2 mağlup olurken, bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini yaşadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında Dinamo Kiev
, Napoli
, Benfica
, Leipzig
, Monaco ve Porto
gibi rakiplere Vodafone Park'ta galibiyet sevinci tattırmayan Beşiktaş evinde yalnızca Bayern Münih
'e 3-1 yenilmişti.