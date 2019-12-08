Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 2 kez geriye düşen Beşiktaş'ı, Umut Nayir uçurdu. Siyah-beyazlılar, 2-1 gerideyken 60. dakikada oyuna dahil olan ve 71. dakikada Gökhan Gönül'ün pasında beraberliği getiren 26 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı ekibi 3 puana ulaştıran isim oldu.

GALATASARAY DERBİSİNDE AĞLARI SARSMIŞTI

Dakikalar 90+5'i gösterdiğinde Lens'in son çizgiden verdiği pasta topu filelere göndermeyi başaran Umut, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Daha önce Gaziantep deplasmanında ve iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde ağları havalandıran Umut Nayir, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle siyah-beyazlı ekibin hanesine 3 puanı yazdırmasını sağladı.

ŞİMDİYE KADAR 6 GOL ATTI

Umut Nayir, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde de 1'er kez ağları havalandırırken, Beşiktaş formasıyla toplamda 6 gol kaydetti.