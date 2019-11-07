Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Braga ile karşılaşan Beşiktaş'ta 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz, kritik maça ilk 11'de başladı. Portekiz'de Oğuzhan ile birlikte takımın orta saha ikilisini oluşturan Kartal, 7 yıl önce kurduğu hayali de gerçekleştirmiş oldu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kartal henüz 12 yaşındayken, Twitter'dan Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarının altına, "Takımda En iyilerden birisinbir yere gitme bu takımdan senle oynamak istiyorum bnde 5 sene sonra gelicem inş.." yazmıştı. İstanbul'da oynanan Braga maçında Oğuzhan'ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, bu kez hayalini gerçekleştirdi.