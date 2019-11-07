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Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!

7 yıl önce Beşiktaş altyapısındayken Oğuzhan Özyakup ile aynı takımda oynamak istediğini belirten Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Kartal Kayra Yılmaz, Braga maçında Oğuzhan ile birlikte takımın orta saha ikilisini oluşturdu.

07.11.2019 22:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 23:05

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Braga ile karşılaşan Beşiktaş'ta 2000 doğumlu Kartal Kayra Yılmaz, kritik maça ilk 11'de başladı. Portekiz'de Oğuzhan ile birlikte takımın orta saha ikilisini oluşturan Kartal, 7 yıl önce kurduğu hayali de gerçekleştirmiş oldu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kartal henüz 12 yaşındayken, Twitter'dan Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarının altına, "Takımda En iyilerden birisinbir yere gitme bu takımdan senle oynamak istiyorum bnde 5 sene sonra gelicem inş.." yazmıştı. İstanbul'da oynanan Braga maçında Oğuzhan'ın yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, bu kez hayalini gerçekleştirdi.

Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!

Portekiz, Beşiktaş, Kartal, Spor


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