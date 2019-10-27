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Kartal sahil yolunda feci kaza

Kartal sahil yolunda makas atarak süratle ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarparak durdu.

27.10.2019 21:40Kartal sahil yolunda feci kaza
Kartal sahil yolunda makas atarak süratle ilerleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüje çarparak durdu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta oluşan hasar kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza Kartal sahil yolunda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. 34 ZB 2080 plakalı aracıyla iddiaya göre makas atarak seyir halinde olan Recep Şahin, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik polisleri yoldaki trafik akışını güvenli şekilde sağladı. Öte yandan araçta oluşan hasar kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
(İHA)

Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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