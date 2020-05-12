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KARTAL SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN PİKNİK YAPTILAR

Kartal'da koronavirüs salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda yasak olmasına rağmen havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar sahilde piknik ve yürüyüş yaptıKoronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahillerde yürüyüş ve piknik yapmak yasaklanmıştı.

12.05.2020 00:27 | Son Güncelleme: 12.05.2020 00:32
Kartal'da koronavirüs salgını kapsamında alınan karar doğrultusunda yasak olmasına rağmen havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar sahilde piknik ve yürüyüş yaptı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahillerde yürüyüş ve piknik yapmak yasaklanmıştı. Havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar yasak olmasına rağmen Kartal Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazıları ise yürüyüş yaptı. Yürüyüş ve piknik yapan vatandaşların bazılarının maske taktığı görülürken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı. Sahilin yoğunluğundan istifade eden seyyar satıcılar da vatandaşlara satış yaptı.
"EVDE BUNALDIK"
Sahilde yürüyen Şahin Dinç, 'Evlerde bunaldık artık. Yapacak başka hiçbir şeyimiz yok, nefes almaya çıktık" dedi. 'Koronavirüsten korkmuyor musunuz' sorusuna ise, 'Artık onları geçtik diye düşünüyorum. Evde bulaşma riski bence daha yüksek, dışarıda temiz hava var. Evde ailenize bulaştırmaktan korkuyorsunuz" şeklinde cevap verdi. Sahile çıkmanın yasak olduğu para cezasına tabii olduğu hatırlatılınca da, 'Biliyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Zaten cepte de para yok" diye konuştu.
"BU DA BİZİM EKMEK PARAMIZ"
Sahilde çay sattığını belirten bir seyyar satıcı ise 'İnsanlar zor durumda mecbur ihtiyaçları var. İş yok güç yok, benim yaptığımı da bir nevi hizmet olarak görelim. Bu da bizim ekmek paramız. Evliyim, çocuğum çoluğum var benim. İş yok, güç yok. Devletten hiçbir yardım alamıyorum. Cezaevinden yeni çıktım. Bir şekilde kendimi geçindirmeye mecburum" ifadelerini kullandı. KARTAL SAHİLDE YASAĞA RAĞMEN PİKNİK YAPTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kartal, Güncel, Haber

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