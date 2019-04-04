Kartal'ta, Minibüs Cami Duvarına Çarptı: 3 Yaralı

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAKartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs cami duvarına çarptı. Kazada 1' çocuk 3 kişi yaralandı.Kaza, Hürriyet Mahallesi Ayazma Caddesi'nde saat 18.00'de meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 ZH 2759 plakalı minibüs, yoldan çıkarak Yayla Camii'nin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç aralarında sürücünün de bulunduğu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Bir görgü tanığı, "Ben evdeydim. 10-15 dakika arasında olmuş olay. Camide namaz kılınıyormuş. Ben geldiğimde zaten araba içeri girmişti. 3 tane genç çocuk. Biri kız ikisi erkek. Bir tanesi direksiyon başında olduğu için durumu ağırdı. Cevap vermiyordu. Diğerleri şoktaydı." dedi.Kaza yapan minibüs, olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Görüntü Dökümü:-----------------------------Duvara çarpan midibüs-Olay yerindeki polis ekipleri-midibüsün çekiciyle çekilmesi-genel ve detay