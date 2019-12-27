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Kartal yeni yıla ışıl ışıl girecek

Kartal'ın en önemli caddelerinden biri olan Ankara Caddesi ve Hamam Sokak, yeni yıl kutlamaları için ışıklandırılarak süslendi.

27.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:29 Kartal yeni yıla ışıl ışıl girecek
'ın en önemli caddelerinden biri olan Caddesi ve Hamam Sokak, yeni yıl kutlamaları için ışıklandırılarak süslendi.

Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla led lambalar kullanılarak Ankara Caddesi boydan boya süslendi. Caddenin girişine üzerinde mutlu yıllar yazan bir tak (kapı) yapılırken yine led lambalarla kaplı ışıl ışıl bir kardan adam da Kartal'a gelenleri selamlamaya başladı.

Cadde üzerinde ayrıca ışıklarla süslü bir geyik heykeli yapılırken eğlence mekanlarının bulunduğu Hamam Sokak'taki taklar da yine led lambalar ile ışıklandırılarak süslendi. 2020 yılına ışıl ışıl bir görüntü ile girecek olan Ankara Caddesi'ne yolu düşen vatandaşlar hem ışıklı heykellere, hem de ışıklı kapılara büyük ilgi gösterdi.

Caddenin bu yeni halini fotoğraf kareleri ile ölümsüzleştirirken vatandaşlar, daha önce İstanbul'un diğer büyük caddelerinde gördükleri ışıklandırmanın Kartal'da da yapılmasından memnun olduklarını ifade etti. Halk arasında bankalar caddesi olarak bilinen Ankara Caddesi ve Hamam Sokak'taki ışıklandırma 3 günlük bir çalışma sonucu ortaya çıkarıldı.

Belediye ekipleri özellikle gece saatlerinde çalışarak 300 metre uzunluğundaki Ankara Caddesi ve Hamam Sokak'taki ışıklandırma çalışmalarını kısa sürede bitirdi. Farklı bir görünüme kavuşan her iki caddedeki yaya trafiğinin ve ekonomik hareketliğin de özellikle yılbaşı öncesi artması bekleniyor. - İSTANBUL

Kartal, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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