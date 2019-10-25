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Kartal Yılmaz'ın 7 yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maçında Braga'ya evinde 2-1 yenildiği maçta Oğuzhan Özyakup'un yerine oyuna dahil olan Kartal Yılmaz'ın 7 yıl önce Oğuzhan Özyakup için attığı tweet olay oldu.

25.10.2019 13:56Kartal Yılmaz'ın 7 yıl önce attığı tweet yeniden gündem oldu

Beşiktaş'ın evinde Braga'ya 2-1 yenildiği maçta oyuna sonradan dahil olan Kartal Yılmaz'ın hayali 7 yıl sonra gerçek oldu. Beşiktaş'ta 18 yaşındaki Kartal Kayra Yılmaz, Braga maçının 61. dakikasında oyuna dahil olarak bu sezon ilk resmi maçına çıktı.

Portekiz ekibi karşısında Oğuzhan Özyakup'un yerine dahil olan genç orta saha, Beşiktaş forması altında ilk kez süre aldı. Genç futbolcu oyuna dahil olduğu anda tribünlerden büyük alkış aldı. Kartal Kayra Yılmaz'ın 7 sene önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar da yeniden gündeme geldi.

7 SENE ÖNCE ATTIĞI TWEET OLAY OLDU

Orta sahada görev yapan Kartal'ın en büyük hayallerinden biri Oğuzhan Özyakup ile forma giymekti. 7 sene önce Kartal, Oğuzhan'a "Takımda en iyilerden birisin. Bir yere gitme bu takımdan. Seninle oynamak istiyorum. Bende 5 sene sonra geliceğim inşallah" dediği bir mesajı ortaya çıktı.

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Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş, Kartal, Spor

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