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Kartal zirveye tutunamadı

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, aldığı bu sonuçla zirvenin 10 puan gerisine düştü.

19.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 21:02Kartal zirveye tutunamadı
Süper Lig'in 18. haftasında sahasında 'a 2-1 mağlup olan , aldığı bu sonuçla zirvenin 10 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de ikinci yarının açılış haftasında lider Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftarı önünde 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin hata yapmadığı haftayı puansız kapatarak 7. sıraya geriledi. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan ve kazanması halinde liderle arasındaki puan farkını 4'e indirecek olan Beşiktaş, kritik maçta ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. - İSTANBUL

Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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