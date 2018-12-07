Kartalkaya Barajı Son 6 Yılın En İyi Seviyesine Ulaştı

07 Aralık 2018 Cuma 12:22



07 Aralık 2018 Cuma 12:22

Kartalkaya Barajı son 6 yılın en iyi seviyesine ulaştıGAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, son 2 ay içerisinde yağışların yüzleri güldürdüğünü belirterek, Kartalkaya barajının son 6 ayın en iyi seviyesine geldiğini söyledi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bulunan Kartalkaya Barajı'nda incelemelerde bulunan ve burada yağışlar ile ilgili açıklamalar yapan Sönmezler, mevsimin yağışlı olmasına sevindiklerini ifade etti."Son 6 ayın en iyi seviyesine geldi"Sönmezler, özellikle 2018 yılının son iki ayında mevsim normallerinde yağan yağışların Kartalkaya barajında su hacmini yükselttiğini ve bugün itibariyle barajda 47 milyon metre küp su bulunduğunu belirtti. Bu değerin son 6 yılın en iyi değeri olduğunu ifade eden Sönmezler, "Bugün itibariyle Kartalkaya barajımızda 47 milyon metre küp suyumuz bulunuyor. Bu değer 2017 yılında 39 milyon metre küp, 2016 yılında 28 milyon metre küp, 2015 yılında 39 milyon metre küp, 2014 yılında 38 milyon metre küp ve 2013 yılında 40 milyon metre küptü. Şükürler olsun ki hem Kartalkaya havzasında, yani Pazarcık, Gölbaşı ve Çağlayancerit'te yağan yağışlar hem de Gaziantep'te su rezerveleri anlamında şehrimizi rahatlattı.2019 yılında su ile ilgili herhangi bir sıkıntı görülmüyor" diye konuştu.Gaziantep'te özellikle Aralık ayında yağan yağışların mevsim normallerinin üzerinde olduğunu vurgulayan Sönmezler, ilk haftada yağan yağışların 50 kilogramın üzerinde olduğunu belirtti.Sönmezler, Düzbağ Projesi'nin de yakında devreye girmesiyle su alanında sıkıntının olmayacağını ve su kaynaklarının canlanması için kar yağışını da arzu ettiğini sözlerine ekledi.