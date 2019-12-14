Haberler » Güncel » Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı - Haber

Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya'da, sezonunun açılmasıyla birlikte tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

14.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:11Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı
'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 'da, sezonunun açılmasıyla birlikte tatilci yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan ve kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya Kayak Merkezinde kayak sezonu açıldı. Her yıl yerli ve yabancı binlerce tatilcinin tercih ettiği Kartalkaya'da, sezonun açılmasıyla birlikte hafta sonu tatillerini kayak yaparak geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu ve 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle kayak severlerin en çok tercih ettikleri merkezlerden birisi olan Kartalkaya'ya gelen tatilciler keyifli anlar yaşadılar. Ailesiyle birlikte Beypazarı'ndan hafta sonu tatili için Kartalkaya'ya gelen Adem Çelik, "Kayak sezonu açıldı. Hava güzel. Kar güzel. Kartalkaya güzel. Şuanda 2 pist açık. Her yıl geliyoruz. Kaymak güzel" dedi. - BOLU

Kartalkaya, Türkiye, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40 Bozcaada'da feribot seferlerine fırtına engeli - Haber
13:40 Senegalliler, elektrik zammını protesto etti - Haber
13:39 Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı - Haber
13:39 Okulun penceresinden düşen Ayşegül, yaşam savaşını kaybetti - Haber
13:36 Jandarma'dan okul servislerine denetim - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
10:59 İkiz plaka kurbanı olan adam 5 bin lira cezaya çarptırıldı - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
14.12.2019 13:43:41