Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.
09.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:36
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya 'da yaklaşık 500 kayakçı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerleri anmak amacıyla Türk bayraklarıyla kaydı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan bir otel öncülüğünde İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında otelde bulunan yaklaşık 500 kayakçı, pistlerin zirvesinde toplandı.
Ellerine Türk bayraklarını alan kayakçılar, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı pankartla 2200 metreden iniş gerçekleştirdi.
Kayakçıların zirveden inişi drone ile görüntülendi.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da bulunan bir otel öncülüğünde İdlib şehitlerini anma etkinliği düzenlendi.
Etkinlik kapsamında otelde bulunan yaklaşık 500 kayakçı, pistlerin zirvesinde toplandı.
Ellerine Türk bayraklarını alan kayakçılar, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun" yazılı pankartla 2200 metreden iniş gerçekleştirdi.
Kayakçıların zirveden inişi drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Kartalkaya'da kayakçılar İdlib şehitlerini andı
Etiketler : Kartalkaya, İdlib, Güncel
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