Haberler » Güncel » Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçı, JAK Timi'nce kurtarıldı - Haber

Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçı, JAK Timi'nce kurtarıldı

BOLU'daki kayak merkezi Kartalkaya'da, pistten çıkıp girdikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

12.01.2020 17:23 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:23Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçı, JAK Timi'nce kurtarıldı

BOLU'daki kayak merkezi 'da, pistten çıkıp girdikleri ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Kartalkaya'da, kayak yapan 3 kişi, iddiaya göre, pist dışına çıkınca girdikleri ormanlık alanda kayboldu. Durumu fark eden kayak merkezinin yetkilileri, İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen JAK timleri, 3 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Kar motorlarıyla araziyi tarayan ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından, 3 kişiyi kayak merkezine 2 kilometre mesafede buldu. Kaldıkları otele bırakılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından olayla ilgili paylaşım yapıldı. 3 kişinin kurtarılma anının görüntülerinin yer aldığı paylaşımda " Kartalkaya'da kayak yaptıkları esnada, pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 vatandaşımız, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz tarafından gerçekleştirilen arama sonucu bulunmuştur" açıklaması yapıldı.



Kartalkaya, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:59  Hasta çocuk için kermes düzenlendi - Haber
17:58  Spor fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Haber
17:58  Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
17:58  Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Haber
17:57  Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 18:01:00