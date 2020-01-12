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Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

12.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:04Kartalkaya'da kaybolan 3 kayakçıyı jandarma kurtardı
'da Kayak Merkezi'nde kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kaybolan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gelen 3 tatilci, kayak yaptıkları sırada pist dışına çıkarak ormanlık alanda kayboldu. Uzun süre otele geri dönmedikleri belirlenen tatilciler için jandarma ekiplerinden yardım istendi. Bölgede bulunan Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kayıp 3 kişi bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen vatandaşlar, jandarma ekipleri tarafından otellerine götürüldü.

Ekiplerin kayıp 3 vatandaşı arama ve kurtarma çalışması jandarmanın sosyal medya hesaplarında da paylaşıldı. - BOLU

Kayak Merkezi, Kartalkaya, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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