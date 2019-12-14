Haberler » Güncel » Kartalkaya'da sezon açıldı - Haber

Kartalkaya'da sezon açıldı

Kartalkaya'da sezon açıldıBOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya kayak sezonunun ilk gününde tatilci akınına uğradı.

14.12.2019 13:39 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:42
'da sezon açıldı
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya kayak sezonunun ilk gününde tatilci akınına uğradı. Kayakseverler kar kalınlığının pistlerde 1 metreyi bulduğu Kartalkaya'da kayak keyfi yaptı.
kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da kayak sezonu başladı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya'da 2 bin yatak kapasitesi bulunan 5 otelden 2'si dün akşam itibariyle müşteri kabul etmeye başladı. Oteller ve pistlerde süren çalışmaların tamamlanmasıyla Kartalkaya yenilenen yüzüyle bu yıl ilk kez kayakseverleri ağırladı. 2 otelde de doluluk oranı yüzde 90'ı buldu. Kartalkaya'ya gelen tatilciler kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistlerde kayak keyfi yaptı. Tatilciler, Kartalkaya'ya çıkan yolun da açık olduğunu ve ulaşımın rahat sağlandığını söyledi.
Kartalkaya'da sezon açıldı

Kartalkaya, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:04 Seyir halindeyken alev alan TIR, yandı - Haber
15:04 Bağcılar'da hediye paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi - Haber
15:04 Rus savaş gemileri, 'Orsk' ve 'Azov' Akdeniz'e iniyor - Haber
15:04 Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı - Haber
15:04 Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 1 yaralı-2 - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
09:54 Kız kaçırma iddiası üzerine yaşanan kavga, yanlış anlaşılma olduğu fark edilince tatlıya bağlandı - Haber
09:36 Sokak kedisi 4 kişiyi hastanelik etti - Haber
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Haber
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Haber
14.12.2019 15:05:42