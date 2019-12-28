Kartalkaya'da yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu

BOLU'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yılbaşı rezervasyonları yüzde 95'i buldu. Otel yöneticileri yılbaşı gecesi otellerde doluluk oranının yüzde 100'ü bulmasını beklediklerini söyledi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerde yılbaşına sayılı günler kala rezervasyonlar yüzde 95'i buldu. Tatilcilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini söyledi. Yılbaşında, tatilciler için otellerde özel programlar da hazırlandı. Otellerin restoranlarında müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek, girecek.

Kartalkaya'da bulunan iki otelin genel müdürü olan Yusuf Avcı, yeni yılda tatilcilere farklı sürprizlerle karşılayacaklarını belirterek, "Yeni yıla bu sene çok daha farklı gireceğiz. Hem hafta sonu tatiliyle, hem de pazartesiden sonra yılbaşı tatilini birleştirip daha uzun bir tatil olacak şekilde ikili paket yaptık. Bugün birinci paket, ayın 30'unda ikinci paket olarak girişleri yapıyoruz. Kar kalınlığı yaklaşık 1,5 metre. Bütün pistlerimiz açık. Aydınlatma sistemi olduğu için gece kayağı da yapmayı planlıyoruz. Aynı zamanda kar partileri yapmayı planlıyoruz. Doluluk oranımız yüzde 95 şu anda. Yeni yılda farklı sürprizler, farklı eğlenceler hazırladık" diye konuştu.

Hafta sonu tatilini yılbaşı tatiliyle birleştirenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı. Kartalkaya'da kayak okulunun sahibi Tuğhan Kırbaç, "Şu anda Dorukkaya bölgesinde bütün pistler açık. Çok iyi seviyede kar var" şeklinde konuştu.