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Kartalkaya'da yılbaşı yoğunluğu

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kar kalınlığı, 120 santimetreyi bulurken, otellerde yılbaşı rezervasyonlarıyla yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı.

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38 Kartalkaya'da yılbaşı yoğunluğu

BOLU'nun kayak merkezi 'da kar kalınlığı, 120 santimetreyi bulurken, otellerde yılbaşı rezervasyonlarıyla yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. 

Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'ya, yılbaşı dolayısıyla tatilciler akın etti. Kar kalınlığının 120 santimetre olduğu Kartalkaya'da, otellerde yüzde 90 doluluk oranına ulaşıldı. Tatilciler, gün boyu pistlerde kayak ve snowboard yaptı. etkinlikleriyle ilgili bilgiler veren, Kartalkaya'daki otelin genel müdürü Emir Aras, "Akşama kadar son 15 odamız da biter, diye düşünüyorum. Çeşitli eğlencelerimiz olacak. Gala yemeğimiz var. Orada sanatçı ekibi var. Dışarıda havai fişek gösterisi olacak. DJ eşliğinde ateş yakılacak. Güzel, eğlenceli olacak. Otelin içinde eğlencemiz sabaha kadar devam edecek. Dışarıdaki etkinliklere genellikle otel müşterileri katılıyor. Dışarıdan, şehir merkezinden çok fazla katılım olmuyor; çünkü Bolu merkezden burası 35- 40 kilometre. Bu karlı havada çok gelen olmuyor. Merak edenler, kar görmek isteyenler yine de geliyor. Hala kar yağıyor. Sezon sonuna kadar bu kar, yeter zaten" diye konuştu. 



Kartalkaya, Yılbaşı, Bolu, Güncel

Kaynak: DHA

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