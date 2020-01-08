Kartalkaya kaçamağı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ve sevgilisi HandeErçel yılbaşında çalıştıkları için yılbaşından sonraki& ; lk hafta sonu biraz da olsa yorgunluklarınıatmak için Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Bolu Kartalkaya'ya tatil için geldiler.

Kaya Palazzo otelde konaklayan ünlü çift öncedrop lounge'da öğle yemeği yediler. Yemek sonrası board tutkunluğuylabilinen ünlü şarkıcı Dalkılıç& ; board yaparken, Hande Erçel'de& ; sevgilisine kayak yaparak eşlik etti. Ünlü çift gün boyu kayarak dağın ve eşsizmanzaranın tadını çıkarttılar.



