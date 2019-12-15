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Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

15.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:48Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu
'nin önemli kış turizm merkezlerinden , hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Kayak sezonunun 13 Aralık'ta açılmasıyla çok sayıda tatilci hafta sonu tatilini, Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağlarının zirvesinde bulunan Kartalkaya'da geçirmeyi tercih etti.
Günübirlik veya konaklamak amacıyla kayak merkezini tercih eden tatilciler, yapay sistemle kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Çocuklar ise aileleriyle kızakla kaydı.
Kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Kartalkaya, Türkiye, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

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