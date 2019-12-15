Haberler » Güncel » Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu - Haber

Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

15.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:32
'nin önemli kış turizm merkezlerinden , hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Kayak sezonunun 13 Aralık'ta açılmasıyla çok sayıda tatilci hafta sonu tatilini, Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağlarının zirvesinde bulunan Kartalkaya'da geçirmeyi tercih etti.
Günübirlik veya konaklamak amacıyla kayak merkezini tercih eden tatilciler, yapay sistemle kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Çocuklar ise aileleriyle kızakla kaydı.
Kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor.
Kartalkaya tatilcilerin ilgi odağı oldu

Kartalkaya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:54 Siirt'te yerel gazeteler denetlendi - Haber
16:54 Kerkük'te terör örgütü DEAŞ polis aracına saldırdı: 2 ölü - Haber
16:54 Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Haber
16:54 İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Haber
16:52 Ümraniye'de otomobil park halindeki araçlara daldı: 5 yaralı - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
15.12.2019 16:55:50