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Kartallı girişimciler sertifikalarını aldı

Kartal Belediyesi ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde düzenlenen eğitimler kapsamında girişimcilik eğitimini tamamlayan Kartallılar, girişimcilik sertifikalarını aldı.

22.11.2019 13:09 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:13Kartallı girişimciler sertifikalarını aldı
Kartal Belediyesi ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) iş birliğinde düzenlenen eğitimler kapsamında girişimcilik eğitimini tamamlayan Kartallılar, girişimcilik sertifikalarını aldı.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda Ekim Ayından beri devam eden girişimcilik eğitimleri kapsamında bugüne kadar 63 Kartallı girişimci sertifika almaya hak kazandı. Ücretsiz olarak verilen eğitimlerde, Kartallı girişimciler; girişimcilik ile ilgili mevzuatlar ve iş planı oluşturulması gibi konuları öğreniyor.

Girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını alan girişimciler, kendi işletmelerini kurdukları takdirde, faaliyet göstermeye başladıkları sektöre göre geri ödemesiz olarak devlet desteği almaya hak kazanıyor. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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