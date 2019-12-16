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Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor

Kartal Belediyesi, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çevre bilincinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

16.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:01Kartallı kadınlar, geri dönüşümü çantalarında taşıyor
Belediyesi, geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çevre bilincinin yaygınlaşması için yapılan çalışmalara yenilerini eklemeye devam ediyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında bu kez Kartal'da ikamet eden kadınlara yönelik başlatılan proje ile evde bulunan eski kıyafetlerin dönüşümü sağlandı. Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Trend Dk Tekstil ve İleri Atölyesi iş birliği ile yapılan çalışma, Gümüşhane Şiran İnözülüler Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde gerçekleşti. Geri dönüşüme vurgu yapılan etkinlikte kadınlar eski kıyafetlerini kesip birleştirerek bez çantalara dönüştürdüler. Naylon poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla eski tekstil ürünlerinin yeni ve kullanılabilir çantalara dönüştürüldüğü proje ile Kartallı kadınlar, kendi el emeklerini yansıttıkları bez çantalarla çevreye duyarlı bir toplum mesajı verdi. - İSTANBUL

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Dönüşüm, Kartal, Güncel

Kaynak: İHA

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