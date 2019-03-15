Kartallı Kadınlardan Geri Dönüşüm Çalışması

Kaynak: İHA

Kartal Belediyesi ve Trend DK Tekstil işbirliği ile düzenlenen geri dönüşüm etkinliğine katılan kadınlar, eski kıyafetleri yeniden işleyerek bez çantalar üretti.Bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen geri dönüşüm etkinliğine Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, Trend DK Tekstil Kurumsal İlişkiler Direktörü Ali Sinan Yaşar ile çok sayıda çevreci kadın katıldı. Etkinliğe katılan kadınlar, kendi istedikleri boyutlarda bez çantalar üreterek, çantalarını diledikleri gibi süslediler.Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Trend DK Tekstil'in işbirliğinde 2016 yılından beri yürütülen proje kapsamında kullanılmış kıyafetler geri dönüşüme kazandırılıyor ve farklı amaçlarla kullanılmak üzere yeniden tasarlanıyor. Kartal Belediyesinin ilçe genelinde 170 noktaya yerleştirdiği Atık Tekstil Giysi Kumbaraları'na atılan eski ve kullanılamayacak durumdaki tişörtlerin bir kısmı da geri dönüşüm için kullanılıyor. Etkinlik kapsamında özellikle naylon poşetlerin yasaklanmasının ardından kadınlara evlerinde bulunan geri dönüştürülebilir malzemeler ile nasıl bez poşetler üretilebileceklerinin öğretilmesi hedefleniyor. Bu sayede hem naylon atık tüketiminin azaltılması hem de atıl durumdaki eşyaların yeniden değerlendirilmesi amaçlanıyor.Etkinliğin açılışında konuşan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, "Kartal Belediyesinin 2009 yılından beri yürüttüğü Sıfır Atık Projesi var. Bu proje kapsamında her tür atığın ayrıştırması yapılıyor. Bu tür etkinlikler ile de geri dönüşüm kültürünün bilinilirliğinin artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek. Amacımız kullanılmayan ürünlerin değerlendirilmesini sağlamak. Ayrıca isteyen vatandaşlarımız, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden bez çanta temin edebilir" dedi. - İSTANBUL