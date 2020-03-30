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Kartallı öğretmen ve öğrenciler tıbbi yüz maskesi üretti

Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgah ile tıbbi yüz maskesi üretti.

30.03.2020 09:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:52
Kartallı öğretmen ve öğrenciler tıbbi yüz maskesi üretti
Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 3D yazıcı ve lazer tezgah ile tıbbi yüz maskesi üretti.
Kartal Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin destekleriyle ABD'deki robotik yarışmalara katılarak ödüllerle dönen Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türkiye'nin koronavirüs salgını ile mücadelesinde en ön sırada bulunan sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme olan maskeleri üreterek, hastanelere tıbbi malzeme desteği sağlıyor.
Maske üretimi ile ilgili bilgi veren ve günlük maske üretim sayılarının 500'e ulaştığını belirten öğretmen İsmail Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bu olay patlak verdikten sonra biz de nasıl yardımcı olabiliriz diye araştırdık. Daha sonra böyle bir fikir aklımıza geldi. İlk başta 3 boyutlu yazıcı ile basmayı düşündük. Ancak 3 boyutlu yazıcı saatte 1 tane basıyor. 6 tane yazıcımız var. Saatte 6 tane. Lazer tezgahı devreye aldık. Böylece saatte 30 adet basabilir hale geldik. Günde şu anda 500'e yakın maske basabiliyoruz. En son dün GATA'ya maske verdik. Lütfü Kırdar'dan ve Sancaktepe'den de talep var. Hatta Ağrı Patnos'tan bile talep geldi."
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Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Güncel

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