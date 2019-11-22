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Kartallı sporculardan uluslararası başarı

Kartallı şampiyon sporcular Ece Çakır ve Kerem Dağarcıkoğlu uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri başarılar ile bayrağımızı gururla dalgalandırdıktan sonra Kartal Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

22.11.2019 15:29 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:34Kartallı sporculardan uluslararası başarı
Kartallı şampiyon sporcular Ece Çakır ve Kerem Dağarcıkoğlu uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri başarılar ile bayrağımızı gururla dalgalandırdıktan sonra Kartal Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu.

Kartal'da bulunan Alperhan Kulübü'nde çalışmalarını sürdüren milli sporculardan Ece Çakır, Çin'in Şanghay kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası'na katılarak "sanda" kategorisinde 65 kiloda dünya ikincisi derecesini elde ederken, Kerem Dağarcıkoğlu ise 28 Eylül- 06 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya'da yapılan IFMA Muaythai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Şampiyon sporcular elde ettikleri başarıların ardından mutluluklarını paylaşmak için milli takım antrenörü Erhan Otluoğlu ile birlikte Kartal Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Kartal Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen ziyarette, sporcular daha büyük başarılar elde etmek için yürüttükleri çalışmaları ve hedeflerini anlattılar.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sporcuları ağırlayan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar da, Kartal'da sporculara ve spor kulüplerine verilen destekleri anlatarak, ihtiyaç duyulan her alanda genç sporculara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, Kartal Belediyesi, Kartal, Spor

Kaynak: İHA

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