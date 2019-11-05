Haberler » Güncel » Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 abd vatandaşı öldü

Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 abd vatandaşı öldü

Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldüMeksika, (DHA)- Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü.

05.11.2019 11:12
Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 ABD vatandaşı öldü
Meksika, (DHA)- Meksika karteli, 2 anne ve 5 çocuk da dahil olmak üzere 8 ABD vatandaşını öldürdü. ABD vatandaşlarının, iki farklı kartel arasındaki çatışmanın arasında kaldıkları belirtildi.
Meksika'nın Sonora bölgesinde meydan gelen olayda, iki farklı kartelin silahlı çatışması arasında kalan 8 ABD vatandaşı hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 2 annenin, 1 kadının ve 5 çocuğun olduğu belirtildi.
Hayatını kaybedenler arasındaki Maria Rhonita Miller ve 4 çocuğunun kalıntıları, yanmış bir cipin içerisinde bulundu.
Kartel çatışmasının ortasında kalan 8 abd vatandaşı öldü

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:27 Kazada babası ölen Gözde: Trafik terörü sanıkları tutuklansın
13:27 flaş (2)
13:26 flaş (2)
13:25 Hindistan'da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği
13:25 Bakan Dönmez: "Amacımız elektriğin tüketildiği yerde üretilmesidir"
12:46 Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'yı neden görevden aldıklarını açıkladı: Laf dinlemiyordu
12:41 Erdoğan'ın konuşmasını kesen tezahüratlara parti grubunu yöneten isim müdahale etti
12:39 Dünyanın gözü Türkiye sınırında! Rusya-Türkiye ikinci ortak devriyesi başladı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sistem eleştirilerine yanıt: Atatürk parlamenter demokrasiyle mi idare etti?
12:15 Son Dakika: Erdoğan müjdeyi verdi: Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu, 550 TL'ye çıkıyor
5.11.2019 13:27:37