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Kartepe alternatif dağ yolu asfaltlanıyor

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, geçtiğimiz hafta alt yapısı tamamlanan Arslanbey ve Suadiye'den dağ yoluna çıkış mevkiinde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarını yerince inceledi.

06.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:27Kartepe alternatif dağ yolu asfaltlanıyor
KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, geçtiğimiz hafta alt yapısı tamamlanan Arslanbey ve Suadiye'den dağ yoluna çıkış mevkiinde başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarını yerince inceledi.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli olarak geçtiğimiz hafta alt yapısını tamamlanan Arslanbey ve Suadiye'den dağ yoluna çıkış mevkiinde sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman beraberinde AK Parti İl Yöneticisi Muharrem Top, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile birlikte yapılan çalışmaları yerince inceleyerek bilgi aldı.

Yol medeniyettir düşüncesinden hareketle Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz diyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Alt yapısını geçtiğimiz hafta tamamladığımız Arslanbey ve Suadiye'den dağ yoluna çıkış mevkiinde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde bu işi de bitirip hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Kartepe'yi güzelleştiren çalışmalarımız geniş bir yelpazede devam edecek" dedi. - KOCAELİ

Mustafa Kocaman, Arslanbey, Suadiye, Kartepe, Güncel

Kaynak: İHA

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