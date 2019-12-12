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Kartepe Anadolu İHL'ye modern spor salonu

Büyükşehir, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne spor salonu yapımı için ihale düzenledi

12.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:17Kartepe Anadolu İHL'ye modern spor salonu

genelinde çok sayıda salonu ve tesis inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spora ve spor yapana desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin yanına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından spor salonu inşa edilecek. Spor salonu için düzenlenen ihaleye 6 firma teklif verdi.

MODERN KAPALI SPOR SALONU

Spor salonunda birçok spor branşı yapılabilecek. Spor salonu zeminde bin 70 metrekare alanı kaplarken, bin 590 metrekare toplam kullanım alanına sahip olacak. Spor salonunun taşıyıcı sistemi çelik malzemeden inşa edilecek.

İHALEYE 6 FİRMA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda gerçekleşen Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu İkmal Yapım İşi ihalesine 6 firma katılım sağladı. İhaleye en düşük teklifi 2.248.609 TL ile Kudretoğlu İnşaat ve Halit Kalmuk ortaklığı verdi. En yüksek teklif ise 3.085.00 TL ile Şerif Kızmaz- Masyapı İnşaat'tan geldi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

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