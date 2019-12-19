Kartepe antik köfte sosyal tesisi'nde son dokunuşlar

Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan Dumlupınar Mahallesi Kanal Park Projesi 2'nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare Antik Köfte Sosyal Tesisi'nde yapılan çalışmalarda sona gelindi. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tesisin son durumunu yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı.

FARKLI MİMARİ YAPI

Kartepe Belediyesi Kanal Park içerisinde ki kafeyi Antik Kapı A.Ş. ile yapacağı protokol çerçevesinde bir Antik Kapı markası olan Antik Köfte olarak belediye marifetiyle işletecek. Ay sonuna yetişmesi planlanan Antik Köfte Sosyal Tesisi sekizgen şeklindeki mimarisi farklılık yaratırken, bölgeye de canlılık ve hareketlilik getirecek.

390 METRE KAREDE HİZMET

Kanal Park Projesi'nde Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendiren Antik Köfte Sosyal Tesisi'ne her noktadan ulaşım sağlanıyor. Çelik konstrüksiyondan yapılan kafenin kapalı alanı 317 metre kare, yaz aylarında kafenin dışına da masaların kurulması ile toplam 390 metre kare alanda hizmet verilecek.

BÖLGEMİZE CANLILIK GETİRECEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Ay sonuna yetiştirmeyi planladığımız Antik Köfte Sosyal Tesisimiz sekizgen şeklindeki mimarisi ile Kartepemize çok yakışacak. Bölgemize hareketlilik ve canlılık katacak. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Bu düzenlemelerin de tamamlanması ile örnek bir tesis olacaktır. Şimdiden Kartepemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.