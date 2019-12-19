Haberler » Güncel » Kartepe antik köfte sosyal tesisi'nde son dokunuşlar - Haber

Kartepe antik köfte sosyal tesisi'nde son dokunuşlar

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Dumlupınar Kanal Park Projesi içerisinde yer alan sekizgen şeklinde projelendirilen Antik Köfte Sosyal Tesisi'nde son rötuşları yerinde inceledi.

19.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 09:13Kartepe antik köfte sosyal tesisi'nde son dokunuşlar

Büyükşehir ve Belediyesi işbirliğinde yapımı tamamlanan Mahallesi Kanal Park Projesi 2'nci etap yürüyüş yolu içerisinde bulunan 317 metre kare Antik Köfte Sosyal Tesisi'nde yapılan çalışmalarda sona gelindi. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, tesisin son durumunu yerinde incelerken yetkililerden bilgi aldı.

FARKLI MİMARİ YAPI

Kartepe Belediyesi Kanal Park içerisinde ki kafeyi Antik Kapı A.Ş. ile yapacağı protokol çerçevesinde bir Antik Kapı markası olan Antik Köfte olarak belediye marifetiyle işletecek. Ay sonuna yetişmesi planlanan Antik Köfte Sosyal Tesisi sekizgen şeklindeki mimarisi farklılık yaratırken, bölgeye de canlılık ve hareketlilik getirecek.

390 METRE KAREDE HİZMET

Kanal Park Projesi'nde Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projelendiren Antik Köfte Sosyal Tesisi'ne her noktadan ulaşım sağlanıyor. Çelik konstrüksiyondan yapılan kafenin kapalı alanı 317 metre kare, yaz aylarında kafenin dışına da masaların kurulması ile toplam 390 metre kare alanda hizmet verilecek.

BÖLGEMİZE CANLILIK GETİRECEK

Çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, "Ay sonuna yetiştirmeyi planladığımız Antik Köfte Sosyal Tesisimiz sekizgen şeklindeki mimarisi ile Kartepemize çok yakışacak. Bölgemize hareketlilik ve canlılık katacak. Çalışmalarda son aşamaya geldik. Bu düzenlemelerin de tamamlanması ile örnek bir tesis olacaktır. Şimdiden Kartepemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Mustafa Kocaman, Dumlupınar, Kocaeli, Kartepe, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:50 Torbacılar şafak operasyonuyla süpürüldü - Haber
09:50 Balerin İlke Kodal tek kişilik gösterisiyle ayakta alkışlandı - Haber
09:50 Çocuklar müze ile keşfetmeye Ayasofya'dan başladı - Haber
09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da - Haber
09:50 Iğdır ve Kars'ta kış zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor - Haber
08:34 Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi - Haber
07:54 2 kızı Adnan Oktar'ın elinde olan anneden çarpıcı açıklama: Evlatlarımı çaldılar - Haber
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haber
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Haber
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Haber
19.12.2019 09:50:54