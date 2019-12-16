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Kartepe Arslanbey Şuyulandırma Tapuları dağıtılıyor

Kartepe Belediyesi imar kanunu uyarınca Arslanbey 22 nolu düzenleme bölgesinde imar uygulamasını tamamladı.

16.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:21Kartepe Arslanbey Şuyulandırma Tapuları dağıtılıyor
Belediyesi imar kanunu uyarınca 22 nolu düzenleme bölgesinde imar uygulamasını tamamladı.

Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arslanbey 22 nolu düzenleme bölgesi içinde 3194 sayılı imar kanununun 18.maddesi uyarınca devam eden imar uygulaması çalışmalarını tamamladı. İmar uygulamasının tamamlanması ile tapu senetlerinin dağıtımına başlandı. 28.8 hektarlık alanı kapsayan Arslanbey 22 nolu düzenleme bölgesindeki şuyulandırma çalışması, kadastro kontrolleri ile tapu tescilleri yapılarak kesinleşmiş oldu. Şuyulandırma çalışması sonucunda 169 adet konut, bir adet ilkokul alanı, bir adet kültürel tesis alanı parselleri ve 8 adet park alanı oluşturuldu. Söz konusu alanda bulunan yol ve mülkiyet problemleri de çözüme kavuşturuldu.

Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü konuya ilişkin olarak, söz konusu alan sınırları içerisine giren taşınmazların malikleri, şuyulandırma sonucunda oluşmuş yeni tapularını İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Harita Servisi'nden kimliklerini ibra etmek suretiyle teslim alabileceklerini belirtti. Konu hakkında bilgilendirilen ve münferit olarak tapularını almaya başlayan hak sahipleri Kartepe Belediyesi ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Arslanbey, Kartepe, Güncel

Kaynak: İHA

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