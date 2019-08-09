Kartepe bayram hazırlıkları tamam

Kartepe Belediyesi Kurban Bayramı'nın huzurlu ve rahat geçmesi için hazırlıklarını tamamladı.

ÖNLEMLER ALINDI

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Kartepe Belediyesi bir dizi önlem aldı. Kartepe Belediyesi bünyesindeki birimlerin koordine içerisinde bulunacağı personelin çalışma programı belirlendi. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde çalışmalarını arife gününe kadar tamamlayacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım çalışmalarını tamamladı.

CAMİLER VE YOLLAR TEMİZLENİYOR

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde de temizlik çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak. Zabıta Müdürlüğü ise diğer birimlerle koordineli şekilde bayram süresince 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Kartepe Belediyesi arife günü kabristanlık ziyaretinde bulunacak vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli hazırlıkları tamamladı.

SAKATATLAR TOPLANACAK

Bayram süresince kesilecek kurbanlıkların sakatatları belediye ekiplerince toplanacak. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için toplama işlemleri bayramın 1. günü saat 13.00'de başlayacak. Bayram süresince mesai saatlerinde görev alacak 10 ekip ilçe genelinde ring halinde çalışacak. Kepçe ve kamyonlar yardımıyla 40 personel toplayacakları sakatatları İZAYDAŞ'a teslim edecek. Belediye yetkilileri toplama işleminin hızlı ve sağlıklı yapılabilmesi için sakatatların çöpe atılmaması, çuvallar içinde muhafaza altına alınarak ekiplerin görebileceği noktalarda muhafaza etmelerini istediler.

ARİFE PAZARLARI KURULUYOR

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, bayram süresince ilçe genelinde zabıta noktalarında görev yapmaya devam edecek. Arife günü ilçede Köseköy Merkez, Maşukiye Merkez, Arslanbey Ataşehir ve Uzunçiftlik Bahçelievler Mahallesi'nde pazar kurulacak. Kartepelilerin güven içinde bayram alışverişlerini yapabilmeleri için pazar yerlerinde zabıta ekipleri denetimlerine aralıksız devam edecek.

KURBAN YAKALAMA EKİBİ KURULDU

Kartepe Belediyesi Zabıta Ekipleri'ne kaçan kurbanlıkların 316 68 60 nolu telefon ile bildirilmesi istendi. Kurban bayramlarında yaşanan en önemli sorunlardan biri olan kaçan kurbanlıkların yakalanması amacıyla Kartepe Belediyesi kurban yakalama ekibi de oluşturdu. Bayramın ilk 2 günü görev yapacak ekipte 10 personel görev yapacak.