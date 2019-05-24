Kartepe Belediye Başkanı Kocaman; "Gözlerinizdeki Işık Umudumuzdur"

Engelli minikler tarafından sahnelenen gösteri büyük beğeni topladı.

Engelliler Haftası'nda ki etkinlikle konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "Kalbimizdeki ve aklımızdaki engellerden kurtulursak, tüm vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirebileceği bir ülke inşa edebiliriz. Engellilerden farkımız yoktur" açıklamasında bulundu.

HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR

Programın açılış konuşmasında Avni Akyol İlkokulu Müdürü Şakir Öztürk "10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle bir aradayız. Engellilerimizin farkına varmak ve onlara her türlü desteği sağlamakla, onlarında hakları olduğunu bilerek yaşamak hepimizin sorumluluğudur. Engellilerimizin sevgi ve anlayışa ihtiyacı vardır" dedi.

KALBİMİZDEKİ VE AKLIMIZDAKİ ENGELLERDEN KURTULALIM

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman ise "Sizinle burada olmaktan özel evlatlarımızla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Avni Akyol İlkokulu'nu etkinliklerini ve çalışmalarını yakından bilmekle birlikte birçok programına da katıldık. Aileler ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile engellilerimiz eğitim görmektedir. Burada vefakâr aileler ve öğretmenlere çok teşekkür ediyorum. Kalbimizdeki ve aklımızdaki engellerden kurtulursak, tüm vatandaşlarımızın hayallerini gerçekleştirebileceği bir ülke inşa edebiliriz. Sizlerin gözündeki ışık, bizim umudumuzdur" açıklamasında bulundu.

İNSANLARIMIZIN BİLİNÇLENMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR

Kartepe İlçe Kaymakamı Tuncay Dursun "En özel öğrenci ve velilerimiz buradalar. Hükümetimiz engellilerin tüm hayatında sadece kamu hizmetinde değil özel hayatlarına kadar geniş bir yelpazede düzenlemeler yapmıştır. İnsanlarımızın bilinçlenmesi çok önemlidir. Ancak bu sayede bir engeli aşarız" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Avni Akyol İlkokulu Özel Eğitim Alt Sınıfı öğrencileri gösteri yaptılar. İzleyenleri duygulandıran ve hayran bırakan gösteri sonunda öğrenciler alkışlarla kutladılar.

Kaynak: Bültenler