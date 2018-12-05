Kartepe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı

Kartepe Belediyesi Aralık ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis oturumu öncesinde söz alan Başkan Üzülmez "Dünya genelinde birçok etkinliklerle Dünya Engelliler günü kutlanmaktadır. Herkes bir engelli adayıdır. Bir ayağınızın tökezlemesi yada bir sağlık sorunu ile engelli olabilirsiniz. Engellilerin farkında olmalıyız. Engelliler bizlerdendir. Onların hayatlarını kolaylaştırmak için herkese görev düşmektedir" dedi.

FEDERASYON KARŞILAMAKTADIR

CHP Grubu tarafından Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri hakkında verilen önergeye cevap veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Türkiye Güreş Federasyonu diğer organizasyonlarda olduğu gibi Kartepe Hergeleci İbrahim Yağlı Güreşleri'nde Türkiye Güreş Federasyonu'nun resmi yarış takviminde yer almaktadır. Bu tür organizasyonlara Türkiye Güreş Federasyonu tarafından hakemler gönderilmekle birlikte bütün masrafları da karşılanmaktadır. Güreş Federasyonu'ndan belediyemize, buradan da hakemlere bir ücret ödenmesi söz konusu değildir. Konunun iki tarafında Türkiye Güreş Federasyonu'dur. Belediyemizden bu yönde resmi bir bilgi istenmemiştir. Bizler hakemleri değil sadece sporcuları misafir ediyoruz" açıklamasında bulundu.

DUMLUPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KURULUYOR

Meclis gündeminde yer alan Dumlupınar Mahallesi Değirmenli Sokak No:27 adresinde bulunan binanın, Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere gerekli tamir, tadilat ve yatırımlarının İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılması amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne 1 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi ve 2019 mali yılı gelir tarife cetveli maddeleri, oy birliği ile kabul edildi.

ELEŞTİRİ OLSUN DİYE ELEŞTİRİ OLMAZ

Bütçe içi fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılması maddesine şerh koyan CHP'ye cevap veren Başkan Üzülmez "Belediye yönetiminde olumlu eleştiriler her zaman fayda sağlamıştır. Salt eleştiri olsun diye yapıldığı zaman ise çok doğru bir sonuç ortaya çıkmaz. Son beş yıldır çok uyumlu meclis toplantıları yapılmaktadır. Geçen meclis toplantısında alınan bağışların neden bütçeye eklendiği eleştirisi yapıldı. Belediye bağışları kayıt altına almadan birilerinin cebine mi atılsın? Tabiki kayıt altında bütçeye eklenecek. Geçen ayki mecliste bunu eleştirdiniz" dedi.

BAŞKA BELEDİYE YOK

Sözlerine devam eden Başkan Üzülmez "Bu ay ki meclis toplantısında da belediye kanununa göre yasal olan bütçe aktarımıdır. Burada aktarmanın neden Fen İşleri veya İşletme Müdürlüğü'ne aktarılmadığı gibi bir eleştiri vardır. Biraz geriye gidildiği zaman yaptığımız 14 Milyon 500 bin TL'lik bütçe Fen İşleri Müdürlüğü'ne, 4 Milyon 609 bin TL'de İşletme Müdürlüğü'ne aktardık. Yıl sonu yaklaşırken müdürlükler arası bütçe dengelenmesi için bu transferler yapılmaktadır. Kanunlara uygun ve ihtiyaca göre yapılmaktadır. Bu iki müdürlüğe 19 Milyon TL ek ödenek yapılmıştır. Fen İşleri ve İşletme Müdürlüğü'ne bu kadar aktarma yapan başka belediye olmayabilir" açıklamasında bulundu. Meclisin üçüncü gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi.

KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan Maşukiye ve Sarımeşe Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği, mahalle sınırlarının düzenlenmesi hakkında ek süre talebi oy birliği ile kabul edilirken, evsel katı atık bertaraf tarifeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'na, Dumlupınar Mahallesi Uygulama İmar Planı Değişikliği maddesi de İmar Komisyonu'na havale edilmesi kabul edildi.