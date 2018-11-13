Kartepe Belediyesi Satış İhalesi Açtı

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Uzunbey Mahallesi 585 ada, 8 parsel, 9.328,49m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz, 22 Kasım 2018 tarihinde saat 10.10 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi (Kapalı Teklif Usulü) ile Kartepe Belediye Encümenince satış ihalesi gerçekleştirilecek.
Taşınmazın metre kare birim değeri 750 TL olmak üzere toplam 6.996.367.50TL bedel üzerinden ihale edilirken, arsa satışına ait ihale şartnamesini Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecek.
Kartepe