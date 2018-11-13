Kartepe Belediyespor Liderliğini Sürdürüyor

KARTEPE BELEDİYESPOR VOLEYBOLDA İDDİALI

Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde mücadele eden iki Kocaeli takımı ligin 7'nci haftasında Kartepe Belediyespor, Akyazı Belediyespor Voleybol Takımını Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda konuk etti. Kartepe Belediyespor'un hücumda etkili oyuncusu Nihat'ın sakatlanmasından dolayı eksik çıktığı maçta 3-2 mağlup oldu.

BÜYÜK DESTEK

Kartepe Belediyespor Voleybol Takımı ile Akyazı Belediyespor Voleybol Takımı karşılaşmasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Filiz, Murat Sabri Çakır, KOÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent Atalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ve U17-U12 liglerinde şampiyon olan sporcular, Kartepe Belediyesi tarafından açılan kurslarda eğitim gören sporcular ile Kartepeliler izledi.

ALT YAPIDAN ABİLERİNE TAM DESTEK

16 farklı branşta yaklaşık 1000 sporcusuyla sportif faaliyetlerine aralıksız devam eden Kartepe Belediyespor, voleybol takımını desteklemek için Hergeleci İbrahim Spor salonda hazır bulundu. Futbol, Çim Hokeyi, Voleybol, Karate, Halk Oyunlarında yer alan Kartepeli gençler abilerini karşılaşma boyunca desteklediler.

ÜZÜLMEZ, MAÇLARI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kartepe Belediyespor Voleybol Takımını yakından takip eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, başarılı ekibi maçlarda yalnız bırakmıyor. Maçı, Kartepe Belediyespor'un alt yapı sporcularıyla birlikte izleyen ve maç sonunda sporcularla sohbet eden Başkan Üzülmez, liglerinde şampiyon olan U-12 ve U-17 takımlarına kupalarını verdi.

U-17 ŞAMPİYON OLDU

U-17 Liginde son haftaya girilirken, D Grubu'nda iki hafta önce deplasmanda Kullarspor'u 4-2 yenen, şampiyonluk yarışında çok önemli bir avantaj sağlayan Kartepe Belediyespor, son maçında Arslanbey Organize Sanayispor'u 4-0 mağlup etti, mutlu sona ulaştı.

U-12 ŞAMPİYON OLDU

U-12 Liginde 20 maç 20 galibiyet ile hiç gol yemeden 110 gol atarak şampiyon olan Kartepe Belediyespor şampiyonluğunu ilan etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez U17 ve U12 liglerinde şampiyon olan sporcuları tebrik ederek kupalarını verdi. U12 liginde 56 golle tüm kategorilerde gol kralı olan Ozan Sevimli'yi özel olarak tebrik eden Başkan Üzülmez, başarılarının devamını diledi.

U12-U-12 Liginde 20 maç 20 galibiyet ile hiç gol yemeden 110 gol atarak şampiyon olan Kartepe Belediyespor şampiyonluğunu ilan ederken, kupalarını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez tarafından verildi.

U17-U17 Liginde şampiyon olan Kartepeli gençleri tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez kuplarını verdi.

VOLEYBOL-Kartepe Belediyespor-Akyazı Belediyespor Erkek Voleybol karşılaşmasında kıyasıya mücadele yaşandı. Karşılaşmayı Akyazı Belediyespor 3-2 kazandı.

TRİBÜN-Kartepe Belediyespor Voleybol Takımı ile Akyazı Belediyespor Voleybol Takımı karşılaşmasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Filiz, Murat Sabri Çakır, KOÜ Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent Atalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan ve U17-U12 liglerinde şampiyon