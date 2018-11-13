Kartepe Belediyespor Voleybolda Liderliği Bırakmıyor

13 Kasım 2018 Salı 12:15



13 Kasım 2018 Salı 12:15

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Belediyespor-Akyazı Belediyespor Erkek Voleybol karşılaşmasını izlerken, karşılaşma sonrasında U17 ve U12 liglerinde şampiyon olan gençleri tebrik ederek kupalarını verdi.Türkiye Erkekler Voleybol 2'inci Lig'de mücadele eden iki Kocaeli takımı ligin 7'inci haftasında Kartepe Belediyespor, Akyazı Belediyespor takımını Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda konuk etti. Kartepe Belediyespor'un hücumda etkili oyuncusu Nihat'ın sakatlanmasından dolayı eksik çıktığı maçta 3-2 mağlup oldu.Kartepe Belediyespor Voleybol Takımı ile Akyazı Belediyespor Voleybol Takımı karşılaşmasını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Filiz, Murat Sabri Çakır, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Atalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe Müdürü Erol Arutan birlikte izledi.16 farklı branşta yaklaşık 1000 sporcusuyla sportif faaliyetlerine aralıksız devam eden Kartepe Belediyespor, voleybol takımını desteklemek için Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda hazır bulundu. Maçı, Kartepe Belediyespor'un alt yapı sporcularıyla birlikte izleyen ve maç sonunda sporcularla sohbet eden Başkan Üzülmez, liglerinde şampiyon olan U-12 ve U-17 takımlarına kupalarını verdi. - KOCAELİ