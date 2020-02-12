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Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı

Kartepeli sporcular Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından başarılı sonuçlarla döndü.

12.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:47Kartepe boks takımı başarısıyla gururlandırdı
Kartepeli sporcular Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasından başarılı sonuçlarla döndü.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Üst Minik, Yıldız ve Genç Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Çankırı'da düzenlendi. 3 sporcusuyla şampiyonaya katılan Kartepe Belediyespor başarısıyla gururlandırdı. 800 sporcunun katıldığı müsabakalarda mili takım seçmeleri de yapıldı. Şampiyonada gençler kategorisinde yarışan Kartepeli sporcu Aksona Çelik Türkiye 2'ncisi oldu. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken sporcu milli takıma davet edildi. Kartepe Belediyespor boks takımının gelecek vaat eden sporcularından Pınar Elif Bozkurt üst miniklerde sergilediği mücadelesi ile milli takıma davet edilerek önemli bir başarıya imza attı. - KOCAELİ

Türkiye, Kartepe, Genç, Spor

Kaynak: İHA

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