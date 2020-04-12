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Kartepe'de 16 daireli site, izolasyona alındı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede testi negatif çıkan bir kişinin yaşadığı 16 daireli site, tedbir amacıyla izolasyona alındı.

12.04.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:16
Kartepe'de 16 daireli site, izolasyona alındı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde koronavirüs şüphesiyle gittiği hastanede testi negatif çıkan bir kişinin yaşadığı 16 daireli site, tedbir amacıyla izolasyona alındı.

Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki bir sitede yaşayan bir kişi, koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kişinin koronavirüs testi negatif çıkmasına rağmen Kartepe İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile site izolasyona alındı. Sitenin giriş kapısına Kartepe Kaymakamlığı tarafından, "Bu bina ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan 2020/1 nolu kararın 17. Maddesine istinaden izolasyona alınmıştır. Binaya kontrollü giriş-çıkış dışında girilmesi yasaktır" yazısı asıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Kartepe, Güncel
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