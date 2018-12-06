Kartepe'de 57 Yıllık Mutlu Evlilik

06 Aralık 2018 Perşembe 10:28



06 Aralık 2018 Perşembe 10:28

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projeleri arasında yer alan Alo Evlat ekibi, 57 yıldır evli olan Taliye ve Tevrat Yılmaz çiftine misafir oldular.Kartepe Belediyesi'nin Alo Evlat Hattı ekibi, Kartepeli büyüklerini yalnız bırakmıyor. Alo Evlat ekibi tarafından hane ziyaretleri kapsamında Uzuntarla Mahallesi'nde ikamet eden Taliye ve Tevrat Yılmaz çifti ziyaret edildi. Demlenen çay eşliğinde ekiple sohbet eden Yılmaz çifti, görücü usulü ile evlenmelerine rağmen yıllardır mutlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi. Evliliklerini gururla anlatan Taliye Yılmaz, "57 yıl önce birbirimizi hiç tanımadan, ailelerin kararıyla evlendik. Yine olsa onunla evlenmek isterim. O benim alın yazım" dedi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in kafile başkanı olduğu Umre ziyaretine de katılan Taliye ve Tevrat Yılmaz çifti, hayallerinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler. - KOCAELİ