Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Kartepe'de 60 yaş üstüne özel ilgi - Haberler

Kartepe'de 60 yaş üstüne özel ilgi

Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri tarafından ilçe geleninde çalışmalar devam ederken, risk gurubunda olan kronik hasta ve yaşlı vatandaşların bakımları yapılıyor.

24.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:38
Kartepe'de 60 yaş üstüne özel ilgi
Kartepe Belediyesi dezenfekte ekipleri tarafından ilçe geleninde çalışmalar devam ederken, risk gurubunda olan kronik hasta ve yaşlı vatandaşların bakımları yapılıyor.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ilçede yaşlıların korona virüsten korunmaları için çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından bakımı yapılan Kartepeli büyükler evlerinde ziyaret edilerek korona virüs riskine karşı 14 kuralına harfiyen uymaları konusunda bilgilendiriliyorlar. Korona virüs konusunda belediye ekipleri tarafından bilgi verilirken, herhangi bir durumda Kartepe Belediyesi ile irtibata geçmeleri isteniyor.

Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından evlerinde ziyaret edilen Kartepeli büyüklerin ateşlerinin ölçülmesinin yanı sıra, ön muayeneleri de yapılıyor. İhtiyaçları belediye ekipleri tarafından gideriliyor. Kullanmaları gereken sağlık ürünleri hakkında titizlikle bilgi verilirken, evlerinden çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyorlar.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepemiz'in evlatları olarak ilçemizde yaşayan çınarlarımıza hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. 60 yaş üstü yaşlı ve engelli hemşehrilerimizin 365 gün yanında olduğumuz gibi şimdi de Covit-19 salgınından koruyabilmek için çok daha hassas ve özveri ile çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kartepe, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

15:17: Nakliye tırı alev alev yandı - Haberler 15:15: Kuaförü makasla ağır yaralayan şahıs tutuklandı - Haberler 15:15: Emniyet'ten 65 yaş üstü vatandaşlara destek - Haberler 15:15: Bakırköy'de 'korona' testi kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler 15:14: Kırşehir'de, yasaklara uymayan 10 kişiye para cezası uygulandı - Haberler 14:39: Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var - Haberler 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:10: Ücretsiz dağıtılan maskeden almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu - Haberler 14:09: Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı - Haberler 14:08: Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı - Haberler 12:26: Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Loading