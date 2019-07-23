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Kartepe'de belediye çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Eşme Mahallesi Kamp Yolu Caddesi ve Suadiye Mahallesi'ndeki çalışmalarını yerinde inceledi.

23.07.2019 11:48 Kartepe
Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Eşme Mahallesi Kamp Yolu Caddesi ve Suadiye Mahallesi'ndeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Eşme Mahallesi Kamp Yolu Caddesi mevkinde devam eden üst yapı ve yol ile Suadiye Mahallesi'ndeki menfez çalışmaları yerinde inceledi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile 4 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğinde Eşme Mahallesi Kamp Yolu Caddesi'nde zemin iyileştirme çalışmalarının sonuna gelindi. Üst yapı iyileştirme çalışmalarının da Kurban Bayramı'na kadar tamamlanması planlanıyor. Eşme Kamp Yolu Caddesi üzerinde inceleme yaparak, yetkililerden bilgi alan Belediye Başkan Kocaman, "Kartepemizin önemli ulaşım yerlerinden biri olan Eşme Kamp Yolu Caddesi'nde yapılan üst yapı iyileştirme çalışmalarında sona gelindi. En kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. 4 kilometre uzunluğunda 8 metre genişliğinde ki bu yol ilçemize değer katacaktır" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU ve Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen bir diğer çalışma olan Suadiye Mahallesindeki menfez çalışmalarında ise ihtiyaca yeteri kadar cevap veremeyen menfezler değiştirilerek Kartepelilerin hizmetine sunulacak. Mevsim normallerinin üzerinde yağışlar sonrasında Suadiye Mahallesinde sağlık ocağına giden köprüde ki menfezin performansının yeterli olmamasından hareketle yola çıkan belediye ekipleri hemen çalışmalara başladılar. Yapılan çalışmaların bitmesi sonrasında yenilenen menfezler ile bölgenin aşırı yağışlardan etkilenmemesi hedefleniyor. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Mustafa Kocaman, Kartepe, Suadiye, Eşme, Güncel

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