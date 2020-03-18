Kartepe'de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor
Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarını sürdürerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
18.03.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:38
Kartepe Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı ilçe genelinde yapılan dezenfekte çalışmalarını sürdürerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı Kartepe Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 8 ayrı ekip tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi hizmet binası da dezenfekte edilerek, virüse karşın dezenfekte noktaları oluşturuldu. Hizmet binasına ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten korunma yollarının anlatıldığı 14 maddelik bilgilendirme afişleri asıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen korona virüs tedbirleri kapsamında Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan kültür merkezleri ve Eşme sahilindeki açık alanlar başta olmak üzere umuma açık yerler kapatıldı. Tedbirler kapsamında Kartepe sınırları içerisinde bulunan 154 kıraathane yapılan dezenfekte işlemi sonrasında kapatıldı. Ekipler, taksi, toplu taşıma araçlarını, umuma açık alanlar içerisinde yer alan parklar ve çocukların oyun alanları da dezenfekte ederek, vatandaşların tedbirli olmaları noktasında uyarılarda bulunuluyor.
Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Devletimiz ve ilgili Bakanlıklarımız tarafından uygulanan tedbir kararlarını ivedilikle hayata geçirmek üzere başkan yardımcılarımız, zabıta ve ruhsat müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korona virüs ile ilgili yaşanan bu olumsuz süreç elbette geçicidir, biz tedbiri elden bırakmadan yüksek bir hassasiyetle tüm önlemlerimizi alıyoruz. Siz kıymetli Kartepeli hemşehrilerimizden de yaşanan bu geçici süreçte devletimiz, milletimiz ve kendi sağlığınız için daha dikkatli olmanızı önemle rica ediyorum" dedi. - KOCAELİ
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüse karşı Kartepe Belediyesi ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 8 ayrı ekip tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Kartepe Belediyesi hizmet binası da dezenfekte edilerek, virüse karşın dezenfekte noktaları oluşturuldu. Hizmet binasına ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüsten korunma yollarının anlatıldığı 14 maddelik bilgilendirme afişleri asıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 valiliğe gönderilen korona virüs tedbirleri kapsamında Kartepe Belediyesi bünyesinde bulunan kültür merkezleri ve Eşme sahilindeki açık alanlar başta olmak üzere umuma açık yerler kapatıldı. Tedbirler kapsamında Kartepe sınırları içerisinde bulunan 154 kıraathane yapılan dezenfekte işlemi sonrasında kapatıldı. Ekipler, taksi, toplu taşıma araçlarını, umuma açık alanlar içerisinde yer alan parklar ve çocukların oyun alanları da dezenfekte ederek, vatandaşların tedbirli olmaları noktasında uyarılarda bulunuluyor.
Alınan tedbirler hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Devletimiz ve ilgili Bakanlıklarımız tarafından uygulanan tedbir kararlarını ivedilikle hayata geçirmek üzere başkan yardımcılarımız, zabıta ve ruhsat müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Korona virüs ile ilgili yaşanan bu olumsuz süreç elbette geçicidir, biz tedbiri elden bırakmadan yüksek bir hassasiyetle tüm önlemlerimizi alıyoruz. Siz kıymetli Kartepeli hemşehrilerimizden de yaşanan bu geçici süreçte devletimiz, milletimiz ve kendi sağlığınız için daha dikkatli olmanızı önemle rica ediyorum" dedi. - KOCAELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kartepe, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Güncel
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı