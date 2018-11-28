Kartepe'de Diyabetle Mücadele Eğitimi Veriliyor

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:35

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2018 yılı eğitim programı dahilinde belediye toplantı salonunda Endokrinoloji Uzm.Dr.Tuğba Arkan'ın katılımıyla belediye personeline "diyabetle mücadele" semineri verildi.Seminerde bilgi veren Arkan, "Diyabet, (şeker hastalığı) vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu sürebilen kronik bir hastalıktır. Diyabetli kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselerek hiperglisemi denilen durum oluşur. Diyabetin ortaya çıkışı genelde ani ve dramatik olur. Diyabet hastalığının erken teşhisi için hekime başvurmayı gerektirecek belirtiler arasında şunlar bulunur: Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlardır. Özellikle çocuklarda bu belirtiler çok kısa süre içinde ortaya çıkabilir. Günümüzde Diyabet tedavisinde kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır, bunlar hastalığın türüne göre değişiklik gösterebilir. İlaç tedavilerinin yanında egzersiz ve sağlıklı beslenme hastalığın geriletilmesinde çok faydalıdır. Diyabet vücutta kalıcı hasarlar vermeden teşhis edilmeli ve hemen tedavi başlanmalıdır" dedi.Öte yandan Kartepe Belediyesi'nin bir başka projesi olan Alo Evlat ekibi Suriyeli bir aileyi yalnız bırakmadı. Hane ziyaretleri kapsamında Alo Evlat ekibi Suriye'deki savaştan kaçarak 13 çocuğuyla birlikte ülkemize sığınan muhacir Abdullah Osman'ın (46) hanesine misafir oldu. Misafirlikte Alo Evlat ekibine yaşadıklarını anlatan Osman "Çok zor günler geçirdik. Birçok akrabamızı Suriye'deki savaşta kaybettik. Maddi ve manevi direnecek bir gücümüz yok. Evlatlarımızı kaybetmekten korktuğum için kapılarını bizlere açan Türkiye'ye sığındık ve yaklaşık 6 yıldır burada yaşıyoruz. Türkiye'ye gelirken savaşta kaybettiğim kardeşimin yetim kalmış olan kızları Safe'yi de yanımıza aldık. Gücümüz yettiğince çalışıyoruz. Okul çağında olan çocuklarımı okutmak için büyük gayret gösteriyorum. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'den Allah razı olsun. Kartepe Belediyesi Alo Evlat ekibi ev eşyası, aylık erzak, kırtasiye, kıyafet gibi birçok kalemde yaptığı yardımlar sayesinde hayatımıza devam ediyoruz. Türkiye'yi ve Türk insanını çok seviyoruz. Bizlere gönüllerini açtılar. İnşallah bir gün ülkemizde savaş biter. Eğer bir gün ülkemize dönersek hayatımız boyunca Türkiye'yi ve Türk insanını minnet ve özlemle anacağız" diye konuştu. - KOCAELİ