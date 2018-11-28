Kartepe'de Diyabetle Mücadele Semineri

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 2018 yılı eğitim programı dahilinde belediye toplantı salonunda Endokrinoloji Uzm.Dr.Tuğba Arkan'ın katılımıyla belediye personeline "diyabetle mücadele" semineri verildi. Seminerde bilgi veren Arkan "Diyabet, (şeker hastalığı) vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu sürebilen kronik bir hastalıktır. Diyabetli kişi, yediği besinlerden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve kan şekeri yükselerek hiperglisemi denilen durum oluşur" dedi.

HEMEN TEDAVİYE BAŞLANMALIDIR

Sözlerine devam eden Arkan "Diyabetin ortaya çıkışı genelde ani ve dramatik olur. Diyabet hastalığının erken teşhisi için hekime başvurmayı gerektirecek belirtiler arasında şunlar bulunur: Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, açıklanamayan kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar. Özellikle çocuklarda bu belirtiler çok kısa süre içinde ortaya çıkabilir. Günümüzde Diyabet tedavisinde kullanılan pek çok yöntem bulunmaktadır, bunlar hastalığın türüne göre değişiklik gösterebilir. İlaç tedavilerinin yanında egzersiz ve sağlıklı beslenme hastalığın geriletilmesinde çok faydalıdır. Diyabet vücutta kalıcı hasarlar vermeden teşhis edilmeli ve hemen tedavi başlanmalıdır" açıklamasında bulundu.

3 FARKLI TEST

Arkan "Diyabeti önlemek için ideal vücut ağırlığını sağlamak ve korumak, yeterli ve dengeli beslenmek, egzersiz yapmak ve glisemiyi normale yakın düzeyde tutmak gerekmektedir. Çağımızın baş belası insülin direncinin önüne geçilmezse şeker hastalığına yakalanma oranı çok yükselmektedir. Diyabet tanısında üç farklı test kullanıla bilir. Açlık Kan Şekeri 129 mg/dl, OGTT 2.saat kan şekeri 200 mg/dl, HdA yüzde 6.5 (3 aylık şeker deposu) bu rakamların üstünde sonuçlar diyabet hastalığının tanısı konmasını sağlar" diyerek konuşmasını tamamladı. Çağımızın en yaygın ve tehlikeli hastalıklarından biri hakkında bilinç ve farkındalık sahibi olan Kartepe Belediyesi çalışanları, her konuda desteğini hissettiği Başkan Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler.