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Kartepe'de engellilerin başarısı

03 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Özel Gülen Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelliler tarafından hazırlanan sergi özel bir AVM'de görücüye çıktı.

04.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:03Kartepe'de engellilerin başarısı
03 Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Özel Gülen Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelliler tarafından hazırlanan sergi özel bir AVM'de görücüye çıktı.

Serginin açılışına Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av. M.Mustafa Kocaman, İlçe Sağlık Müdürü Harun Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, veliler ve öğrenciler katıldı.

Engellilerden Kocaman'a büyük ilgi

İlçe protokolü tarafından kurdelesi kesilen "Kalpler Hep Gülsün" resim sergisinde engelliler tarafından yapılan eserler büyük ilgi gördü. Kartepe Kaymakamı Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Kocaman sergi hakkında Özel Gülen Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerinden bilgi aldılar. Kartepe Belediye Başkanı Kocaman'a engelliler büyük ilgi gösterirken bol bol fotoğraf çektirdi.

İlham vermektedir

3 Aralık Dünya Engelliler Günü hakkında açıklama da bulunan Belediye Başkanı Kocaman "Engelli hemşehrilerimizin, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri gurur verici, başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. Her alanda engelli kardeşlerimiz büyük başarılar elde etmekte, azim ve kararlılıklarıyla bizlere güç ve ilham vermektedir" şeklinde konuştu.

Gönüllerimizde engel yok

Sözlerinin devamında Başkan Kocaman, "Engelli hemşehrilerimizin sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğiz. Yeter ki aramızda kopmaz bir bağ, bitmez bir sevgi, yıkılmaz köprüler olsun. Yeter ki sevgi dolu gönüller, birlik ve beraberlik olsun. Bizim hep beraber aşamayacağımız hiçbir engelimiz yoktur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Dünya Engelliler Günü, Kartepe, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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