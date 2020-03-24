Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor - Haberler

Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, hastaneye giderken refakatçileri oluyor.

24.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:00
Kartepe'de evden çıkamayan yaşlıların yardımına zabıta ekipleri koşuyor
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, evden çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp, hastaneye giderken refakatçileri oluyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatı Kartepe'de başlayan dezenfekten çalışmaları devam ediyor. İç İşleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bu durum karşısında Kartepe'de sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlı vatandaşların istek ve talepleri Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından yerine getiriliyor. Köseköy Mahalle Muhtarı Yaşar Aktop'un Kartepe Belediyesi'ne haber vermesi ile Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı ve ekibi Kartepeli vatandaşı hastaneye gitmesine yardımcı oldular.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar ihtiyacını görmek isteyen 65 yaş üstü bir kadına da yardım ederek tüm istekleri eksiklerini temin etti. Pazar ihtiyacı görülen Kartepeli vatandaşlar Kartepe Belediye Başkanı Kocaman başta olmak üzere Belediye ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Zabıta, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:42: Rusya lideri Putin'den koruyucu tulum ve maskeyle hastaneye ziyaret - Haberler 18:40: Koronavirüs - İtalya'da 'bir numaralı hasta' bir ay sonra taburcu edildi: 'Nefes alabilmek dünyanın... - Haberler 18:38: Kuşadası Körfezi'nde 29'u çocuk 50 göçmen kurtarıldı - Haberler 18:38: Jandarma yaşlıların eli ayağı oldu - Haberler 18:34: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de Yapılacak - Haberler 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:29: İsrail'de koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haberler 17:00: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 593'e yükseldi - Haberler 16:45: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haberler 16:40: Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor - Haberler 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Loading