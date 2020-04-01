Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kartepe'de ganyan ve iddaa bayileri de kapatıldı

Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan ganyan ve iddia bayileri kapatıldı.

01.04.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:54
Kartepe'de ganyan ve iddaa bayileri de kapatıldı
Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından ilçede bulunan ganyan ve iddia bayileri kapatıldı.

Korona virüsönlemleri kapsamında Kartepe Belediyesi, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın Kocaeli Valiliği'ne verdiği yetki uyarınca toplanan Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları kent genelinde uygulanamaya başlandı. Karar gereği Kartepe Belediyesi Zabıta, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri kurul tarafından alınan karar uyarıca ganyan ve iddaa bayilerinin kapatılmasını ilçe genelinde tebliğ etti. Konuyla ilgili bilgi veren Kartepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Semra Begeç, "İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan kararlar ilçe genelinde tebliğ edildi. Alınan bütün tedbirler koronavirese karşı önlemler kapsamında alınmaktadır. Uygulamaya geçirilen kararlar ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Herkesin bu kararlara uyması çok önemlidir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Kartepe, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Kartepe'de ganyan ve iddaa bayileri de kapatıldı - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği’ne 8 milyon lira bağışladı Ekonomi
Türkiye'nin en zengin 2. isminin şirketi, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağışladı
Kapalıçarşı’nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi Ekonomi
Kapalıçarşı'nın kapanması kuyumcuları vurunca uzman isimden kritik çağrı geldi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak Ekonomi
Migros koronavirüs sonrası 2.200 kişiyi işe aldı! Bin kişi daha alacak
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Ekonomi
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak Ekonomi
Korona ekonomiyi de vurdu! Mart ayı ihracatında büyük düşüş yaşanacak
Dolar 2018 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum Ekonomi
Dolar 2018 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyesinde! İşte son durum
VakıfBank’tan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev bağış Ekonomi
VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev bağış

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:48: "Türkiye'nin temiz ve yenilenebilir enerji potansiyeline inanıyoruz" - Ekonomi 13:47: İstanbul Kalkınma Ajansından koronavirüs projelerine 51 milyon lira destek - Ekonomi 13:47: Fidan ihracatından bir yılda 97 milyon dolarlık gelir - Ekonomi 13:45: Bakan Pakdemirli: Bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz - Ekonomi 13:44: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi 13:04: Görevi 4 gün önce devralan Bakan Karaismailoğlu, ilk icraatı için kolları sıvadı - Ekonomi 13:03: İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı - Haberler 11:54: Türkiye'nin en zengin 2. ismi olan Erman Ilıcak'ın şirketi Rönesans Holding, Ankara Valiliği'ne 8 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:35: Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayı ihracatı yüzde 17'lere gerileyecek - Ekonomi 11:28: Altını olan köşeyi döndü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Ekonomi 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber