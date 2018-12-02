Kartepe'de Hafta Sonu Yoğunluğu - Kocaeli

Türkiye
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe
'ye hafta sonu tatilini fırsat bilerek gelenler, yoğunluk oluşturdu. Kocaeli
'de Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan ve İstanbul
'a yaklaşık 1,5 saat mesafede bulunan Kartepe'de kar kalınlığı 56 santimetre olarak ölçüldü. Kuzuyayla Tabiat Parkı başta olmak üzere dağın eteğindeki işletmeler, Sapanca
Gölü ve İzmit
Körfezi manzarasıyla konuklarına eşsiz güzellikler sunuyor. Karda doğa yürüyüşü ve piknik yapmak, kızakla kaymak isteyenler, hafta sonu tatilini fırsat bilerek bölgede yoğunluğa neden oldu.
Türkiye,Kocaeli,Kartepe
02 Aralık 2018 Pazar 16:46