Kartepe'de İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Dağıtılıyor

Kartepe Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan Alo Evlat Birimi, ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerinin kapısına kadar her gün sıcak yemek götürüyor.Alo Evlat Birimi, ilçe genelinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek götürmeye devam ediyor. Tespit değerlendirilmesinden sonra sistemde kayıtlı olan Kartepelilerden, her gün 135 Kartepeliye 2 öğün 4 kap sıcak yemek, görevli personel tarafından evlerine götürülüyor.Alo Evlat ekibi tarafından 2014 yılında 53 haneye, 10 bin 950 öğün, 2015 yılında 65 haneye, 25 bin 25 öğün, 2016 yılında 92 haneye, 40 bin 9 öğün, 2017 yılında 135 haneye, 48 bin 422 öğün ve 2018 yılında 195 haneye, 35 bin 106 öğün sıcak yemek verildi.Alo Evlat projesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Halkımızın efendisi değil, hizmetkarı olmak için yola çıkmıştık. Bu yolda hemşehrilerimizin mutluluğu, bizim mutluluğumuz, acıları da bizim acımız oldu. Onların her ihtiyacında yanında olmayı görev bildik. Ekonomik olarak, bedenen veya zihnen rahatsızlıkları sebebiyle temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan hemşehrilerimiz olduğunu tespit ettik ve onların eli, kolu, evladı olmaya çalıştık. Bugüne kadar da aksatmadan ve gururla bu hizmetlerimizi vermeye devam ediyoruz. Rabbim vesile olanlardan razı olsun inşallah" dedi. - KOCAELİ