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Kartepe'de imar uygulaması askıda

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi imar uygulamaları kapsamında Rahmiye ve Arslanbey mahallerinde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı.

14.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:25Kartepe'de imar uygulaması askıda
KOCAELİ (İHA) – Belediyesi imar uygulamaları kapsamında Rahmiye ve mahallerinde muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıya çıktı.

Kartepe Belediyesi uygulama imar planları tamamlanan bölgelerde parselasyon planlarının imar uygulamaları (şuyulandırma) çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Rahmiye ve Arslanbey mahallelerinin muhtelif parselleri kapsayan şuyulandırma çalışması 30 gün süreyle askıda kalacak. Kartepe Belediyesi yetkilileri, uygulama alanı içinde taşınmazı olan vatandaşların belirtilen yasal süre içinde askı haritası ve parselasyon planlarını inceleyebileceklerini, varsa talep ve itirazlarını dilekçe ile belediyeye iletmeleri gerektiğini duyurdu. - KOCAELİ

Arslanbey, Kartepe, Güncel

Kaynak: İHA

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